На границе за попытку вывоза харьковчанки в секс-рабство задержали иностранца

Сегодня на украинско-польской границе правоохранители задержали иностранца - торговца людьми, который пытался вывезти в Польшу четырех украинок, одна из которых оказалась жительницей Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Вывезти за границу четырех украинок пытался 39-летний гражданин Польши на рейсовом автобусе во Вроцлав.

Установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им значительные заработки за рубежом.

В рамках уголовного производства по статье 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека» правоохранители мужчину задержали и помешали очередной попытке вывоза гражданок Украины с целью дальнейшей их сексуальной эксплуатации за рубежом.

Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия.