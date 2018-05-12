На границе за попытку вывоза харьковчанки в секс-рабство задержали иностранца

12 мая 2018 г. 14:05
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Сегодня на украинско-польской границе правоохранители задержали иностранца - торговца людьми, который пытался вывезти в Польшу четырех украинок, одна из которых оказалась жительницей Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Вывезти за границу четырех украинок пытался 39-летний гражданин Польши  на рейсовом автобусе во Вроцлав.

Установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им значительные заработки за рубежом.

В рамках уголовного производства по статье 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека» правоохранители мужчину задержали и помешали очередной попытке вывоза гражданок Украины с целью дальнейшей их сексуальной эксплуатации за рубежом.

Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия.

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