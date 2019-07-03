На границе задержали иностранца, который пытался нелегально попасть в Россию

На Харьковщине пограничники задержали гражданина Азербайджана, который пытался нелегально попасть в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, пограничникам накануне поступила информация от участкового инспектора о возможном нарушении государственной границы в районе Казачьей Лопани.

С помощью камер видеонаблюдения интегрированной системы охраны границы правоохранители обнаружили неизвестного, который пробирался в сторону государственной границы.

Пограничный наряд задержал 39-летнего гражданина Азербайджана в нескольких метрах от границы с Россией.

За нарушение государственной границы нарушителю грозит административная ответственность, его дальнейшую судьбу решит суд.