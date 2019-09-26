 

На харьковчанина, приставшего на улице к 6-летнему ребенку, завели уголовное дело

26 сентября 2019 г. 11:37
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Против мужчины, который на улице поцеловал 6-летнюю девочку, пока её родители были в магазине, открыто уголовное дело.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 22 сентября около 16:00 в полицию поступило заявление от двух харьковчан о том, что на улице Дизельной к их шестилетней дочери приставал незнакомый мужчина: пока родители зашли в магазин, к их дочери подошел незнакомец и поцеловал ее в губы.

Родители догнали мужчину и на место вызвали полицию.

Правоохранители установили, что злоумышленник - 43-летний, ранее не судимый харьковчанин.

Свой поступок мужчина внятно объяснить не смог.

По делу продолжаются следственные действия. В частности, направлены запросы на проведение ряда экспертиз, следователи работают с пострадавшими.

По данным полиции, факт события внесен в ЕРДР по ч.1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

 

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