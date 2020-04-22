На Харьковщине 14 медиков заразились коронавирусом

22 апреля 2020 г. 18:20
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На сегодня в Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14-ти медиков. Заболевшие - представители различных должностей (это и непосредственно врачи, и фельдшеры, и медицинские сестры и т.д.). По информации из областного лабораторного центра, ни один из заболевших медиков не находился за границей, пятеро из 14 имели контакт с больным на коронавирус.
 
Заболевшие работают в КНП "Городская клиническая больница №13" ХГС (контакт с больным), КНС ХОР "Областная клиническая больница", КНП ХОР "Центр неотложной помощи и медицины катастроф" (контакт с больным), КНП "Городская поликлиника №25" ХГС , КНП "Волковыск центральная районная больница" (контакт с больным), КНС ХОР "Областная психиатрическая больница №1", КНП "Змиевская ЦРБ" ЗРР ХО (контакт с больным), ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов им. Ситенко" НАМН Украины . 5 заболевших врачей - с Валковского ЦРБ.

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