На Харьковщине - 16 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

В Харьковской области на утро 5 мая зафиксировано 377 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Фейсбук сообщает Минздрав Украины.
По сравнению с данными за предыдущие сутки, количество заболевших на Харьковщине увеличилось на 16 человек.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 - летальные, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев заболевания.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 454 случая;
Волынская область - 343 случая;
Днепропетровская область - 478 случаев;
Донецкая область - 83 случая;
Житомирская область - 448 случаев;
Закарпатская область - 546 случаев;
Запорожская область - 287 случаев;
Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
Кировоградская область - 401 случай;
г. Киев - 1583 случая;
Киевская область - 866 случаев;
Львовская область - 514 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 469 случаев;
Полтавская область - 231 случай;
Ровенская область - 779 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 923 случая;
Харьковская область - 377 случаев;
Херсонская область - 142 случая;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черновицкая область - 1948 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Как отмечается, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 33311 сообщений о подозрении на COVID-19.