На Харьковщине - 17 новых случаев заболевания COVID-19

24 апреля 2020 г. 11:40
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На Харьковщине за последние сутки, 23 апреля, лабораторно подтверждено новых 17 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.

По его информации,  заболевание выявили у харьковчан и у жителей Балаклейского, Валковского, Волчанского, Змиевского, Лозовского и Харьковского районов области.⠀

«Среди лиц, у кого подтверждено COVID-19, госпитализирован 61 человек, 43 находятся на самоизоляции», - сообщил Кучер.

При этом он отметил, что ни один из них не находится в реанимации.⠀

Среди лиц с подозрением на коронавирус госпитализированы 79 человек, 19 - самоизоляции.⠀

За последние сутки подтвержден еще один случай заболевания у медицинского работника.

«Приятно получать информацию о том, что статистика лиц, которые выздоровели - растет. На сегодня выписаны уже 12 человек.⠀

Итак, имеем итог - за весь период регистрации в регионе зафиксировано 286 случаев подозрения на COVID-19 (+26 за последние сутки), из них:

▪118 случаев подтверждено;

▪70 случаев опровергнуто;

▪12 людей выздоровели;

▪2 человека умерли», - подытожил глава ХОГА.

Напомним, за сутки в Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 - летальные, 601 пациент выздоровел.

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