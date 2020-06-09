На Харьковщине 18 новых случаев коронавируса и две смерти от этой болезни

09 июня 2020 г. 15:14
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За сутки в области подтверждено 18 случаев заболевания COVID-19. Диагноз лабораторно подтвердили у жителей Харькова, Золочевского и Дергачевского районов. Кроме того, зафиксировано 2 летальных случая - умерли 76-летняя харьковчанка и 72-летняя жительница Кегичевского района.

«Госпитализированы с COVID-19 226 человек (из них 1 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 428 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 177 человек, 54 - на самоизоляции», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

За весь период фиксации в области зарегистрировано 2162 случая подозрения на COVID-19 (40 за последние сутки), из них:

  • 1305 случаев подтверждено;
  • 626 подозрений опровергнуто;
  • 597 человек выздоровели;
  • 54 человека умерли.

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