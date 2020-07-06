На Харьковщине 24 новых случая COVID-19 и одна смерть

06 июля 2020 г. 13:00
1 просмотр

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. Из них 23 - у жителей Харькова и 1 у жителя Валковского района. Кроме того, зафиксирована одна новая смерть от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

Госпитализированы с COVID-19 – 398 пациентов (в реанимации 3 подключены к аппаратам ИВЛ, 6 на кислородной поддержке). С подозрением на коронавирус в больнице – 168 человек.

На самоизоляции с COVID-19 – 655 человек, с подозрением - 39.

Всего на Харьковщине было 3734 подозрений, из которых:

  • 2371 - лабораторно подтверждено;
  • 1225 - выздоровели;
  • 1156 - опровергнуто;
  • 94 - умерли.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53