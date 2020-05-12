На Харьковщине - 28 новых случаев заболевания COVID-19: статистика от ХОГА

12 мая 2020 г. 12:30

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 28 случаев заболевания COVID-19.

По информации главы Харьковской ОГА Алексей Кучера, новые случаи заболевания выявлены у  жителей Харькова, а также Харьковского, Золочевского и Дергачевского районов.

Подавляющее большинство заболевших за последние сутки (22) – харьковчане, отметил Кучер.

По данным главы ХОГА, среди лиц, у кого лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, 222 госпитализированы (из них 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, четверо находятся на кислородной поддержке (маске), 302 - на самоизоляции.⠀

Среди лиц с подозрением на коронавирус госпитализированы 115 человек, 31 - на самоизоляции.⠀

Среди заболевших за последние сутки - 8 медиков.⠀

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 1041 подозрение на COVID-19 (+41 за последние сутки), из них:

▪ 623 случая подтверждены;

▪ 272 подозрения опровергнуты;

▪ 80 человек выздоровели;

▪ 19 человек умерли.⠀

 

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