На Харьковщине 29 новых случаев COVID-19 и одна смерть

07 июня 2020 г. 14:10
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Богодуховского, Боровского, Золочевского, Изюмского, Первомайского, Харьковского районов. Кроме того, первые 2 случая зарегистрировано в Краснокутском районе. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Госпитализированы с COVID-19 228 человек (из них в реанимации 2 подключены к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске)), 409 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 152 человек, 65 - на самоизоляции.

Также зафиксирован один летальный случай от коронавируса. Умер 68-летний житель Харьковского района, который имел серьезные сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

За весь период фиксации в области зарегистрировано 2074 случая подозрения на COVID-19 (+53 за последние сутки), из них:

  • 1251 случай подтвержден;
  • 606 подозрений опровергнуто;
  • 562 человека выздоровели;
  • 52 человека умерли.

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