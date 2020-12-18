На Харьковщине 505 новых случаев COVID-19

18 декабря 2020 г. 11:20
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За прошедшие сутки в Харьковской области COVID-19 подтвержден у 505 человек, из них 354 - жители Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также заболели 38 человек из Харьковского, 23 - Дергачевского, 16 - Богодуховского, 11 - Лозовского, по 10 - Волчанского, Красноградского, 9 - Боровского, 8 - Чугуевского, 6 - Валковского, 5 - Балаклейского, по 4 - Близнюковского и Нововодолажского, 3 - Купянского, 2 - Кегичевского, по 1 - Первомайского района и г. Люботина.

Всего по области зарегистрировано 64213 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 48665 больных выздоровели, 957 умерли.

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