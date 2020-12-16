На Харьковщине 545 новых случаев коронавируса

16 декабря 2020 г. 10:49
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За сутки COVID-19 подтвержден у 545 жителей области, 363 из них - харьковчане. Об этом сообщили в ХОГА.

47 заболевших - жители Купянского района, 37 - Лозовского, 34 - Харьковского, 20 - Чугуевского, 14 - Изюмского, 11 - Кегичевского, 4 - Дергачевского, по 3 – Волчанского района и города Люботина, по 2 - Зачепиловского, Барвенковского и Шевченковского, по 1 - Змиевского, Краснокутского и Первомайского районов.

Всего по области зарегистрировано 63112 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 47807 больных выздоровели, 931 - умер.

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