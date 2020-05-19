На Харьковщине - 816 заболевших COVID-19

В Харьковской области по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 816 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациенты выздоровели.
За сутки в стане зафиксировано 260 новых случаев заболевания.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
г. Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщение о подозрении на COVID-19.