На Харьковщине - 851 случай COVID-19, за сутки 15 новых заболевших

21 мая 2020 г. 9:39
1 просмотр

На Харьковщине по состоянию на утро 21 мая зафиксирован 851 случай коронавирусной болезни COVID-19, то есть за сутки выявлено 15 новых заболевших.

Об этом сообщает в Фейсбук Минздрав Украины.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.

Статистика коронавирусной болезни по регионам следующая:

Винницкая область - 788 случаев;

Волынская область - 698 случаев;

Днепропетровская область - 856 случаев;

Донецкая область - 138 случаев;

Житомирская область - 589 случаев;

Закарпатская область - 964 случая;

Запорожская область - 398 случаев;

Ивано-Франковская область - 1257 случаев;

Кировоградская область - 455 случаев;

г. Киев - 2475 случаев;

Киевская область - 1316 случаев;

Львовская область - 1175 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 274 случая;

Одесская область - 806 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1287 случаев;

Сумская область - 165 случая;

Тернопольская область - 1098 случаев;

Харьковская область -  случай;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 294 случая;

Черновицкая область - 2842 случая;

Черкасская область - 381 случай;

Черниговская область - 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53