На Харьковщине - 851 случай COVID-19, за сутки 15 новых заболевших

На Харьковщине по состоянию на утро 21 мая зафиксирован 851 случай коронавирусной болезни COVID-19, то есть за сутки выявлено 15 новых заболевших.
Об этом сообщает в Фейсбук Минздрав Украины.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.
Статистика коронавирусной болезни по регионам следующая:
Винницкая область - 788 случаев;
Волынская область - 698 случаев;
Днепропетровская область - 856 случаев;
Донецкая область - 138 случаев;
Житомирская область - 589 случаев;
Закарпатская область - 964 случая;
Запорожская область - 398 случаев;
Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
Кировоградская область - 455 случаев;
г. Киев - 2475 случаев;
Киевская область - 1316 случаев;
Львовская область - 1175 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 274 случая;
Одесская область - 806 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1287 случаев;
Сумская область - 165 случая;
Тернопольская область - 1098 случаев;
Харьковская область - случай;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 294 случая;
Черновицкая область - 2842 случая;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщения о подозрении на COVID-19.