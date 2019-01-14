На Харьковщине более 100 человек попали в больницу с гриппом и ОРВИ

14 января 2019 г. 14:46
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С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 115 382 человека, из них 66648 человек - дети до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

На 2 неделе нового года, по сравнению с предыдущей неделей, возросло количество заболевших на 7,6%.

Так, из 4463 заболевших 2341 - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 166,63 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 66,8%.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

129 человек были госпитализированы, из них 89 - дети.

Превышен уровень эпидемического порога в Красноградском районе на 20,5%, где показатель заболеваемости является самым высоким (833,58 на 100 тысяч населения).

Не регистрировалась заболеваемость в Золочевском районе.

В Харькове заболели 2493 человек, из них 52,5% - дети до 17 лет.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

У 44 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 18 человек.

У 1 человека выявили вирус гриппа типа А (H3N2), у 61,2% - вирус парагриппа, у 22,3% - РС - вирус, у 1 - аденовирус и у 1 человека - метапневмовирус.

По состоянию на 14 января против гриппа привиты 9941 человек.

Летальных исходов от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

 

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