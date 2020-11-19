На Харьковщине - более 550 новых случаев коронавируса за сутки, умерли 10 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 551 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 49618 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 673 человек, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 17197 заболевших уже выздоровели (+1036 – за последние сутки), 31748 жителей Харьковщины еще болеют.

Всего на сегодня в регионе зафиксировано 51550 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 482 жителей Харьковщины.