На Харьковщине - более пятисот новых случаев коронавируса за сутки, умерли 11 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 521 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 45469 заболевших COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 616 человек, за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 13071 заболевший уже выздоровел (+1034 – за последние сутки), 31782 жителя Харьковщины еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 47406 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее также коронавирус был выявлен у 483 жителей Харьковщины.