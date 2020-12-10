На Харьковщине - более семисот новых случаев коронавируса за сутки, умерли 15 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 719 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 60992 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 850 человек, за минувшие сутки умерли 15 заболевших.

При этом 41445 заболевших уже выздоровели, а 18697 жителей Харьковщины еще болеют, из них 704 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 62050 подозрений на заболевание.

Сутками ранее в области зафиксировали 517 случаев COVID-19, из них 333 - в городе Харькове.