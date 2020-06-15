На Харьковщине больше 14 тысяч абитуриентов пишут ВНО дома

Более четырнадцати тысяч абитуриентов, которые зарегистрировались на пробное ВНО на Харьковщине, смогут это сделать только дома. Это - из-за решения Кабмина. Так чиновники отреагировали на увеличение больных COVID-19.

Вместо аудитории, инструкторов и тестовых заданий на бумаге – своя комната и ноутбук. Выпускница Флора Трегубова готовится проходить пробное ВНО. Учитывая постановление Кабмина, сейчас сделать это можно только в собственном электронном кабинете на сайте оценивания качества образования. За пятнадцать минут до старта тестирования, сайт «висит».

ФЛОРА ТРЕГУБОВА, абитуриентка:

Це набагато складніше, тому що потім, коли я буду писати справжнє ЗНО, я не зможу адаптуватись, я буду хвилюватись. Я буду відволікатись на завданнях.

А это один из пунктов тестирования на Харьковщине. Всего их больше сотни. На входе всем измеряют температуру. Но сегодня заходить в середину помещения могут только ответственная за работу пункта и её помощница. Тетради с тестовыми заданиями вынесли на улицу. Это на случай, если кто-то из абитуриентов захочет их получить. На пункте говорят: готовы были провести ВНО, пробную и основную сессию, и соблюсти требования карантина. Об отмене пробной сессии здесь узнали около полуночи пятницы.

РИТА САГАЙДАК-НИКИТЮК, ответственная за пункт тестирования:

У нас проходить дезінфекція. Ми кварцуємо, використовуємо відповідні лампи, щоб вбити всі віруси, які є. У нас обов’язково є коврік з дезінфіуцючим засобом. Є урна для використаних масок. Є паперові рушнички одноразові.

На Харьковщине, по данным регионального центра оценивания качества образования, больше четырнадцати тысяч абитуриентов зарегистрировались на пробное ВНО. К тестированию в условиях карантина подготовились заранее.

АЛЕКСАНДР СИДОРЕНКО, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования:

Пункти тестування на кінець дня п’ятниці були екіпіровані повністю всима дезінфікаційними засобами І всим необхідним обладнанням і для медиків, і для персоналу пунктів тестування. І ці пункти тестування були такими острівцями безпеки, які в Украні не знаю, де ще є.

По поводу денег, а пробное ВНО - платное, то их вернут, убеждены в центре. Механизм разрабатывает Кабмин. Но чаще всего абитуриенты и их родители интересуются: будет ли основная сессия. В региональном центре уверены, что да и нынешние абитуриенты поступят в ВУЗы на честных конкурентных началах.