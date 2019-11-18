На Харьковщине больше ста человек попали в больницу из-за гриппа и ОРВИ

На Харьковщине с 11 по 17 ноября гриппом и ОРВИ заболели 4312 человек, из них 2537 - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Как отмечается, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 3,5% - в основном за счет взрослого населения.

Показатель заболеваемости составляет 162,11 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 61,6%.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель в области зарегистрирован в Красноградском районе, самый низкий - в Кегичевском.

135 человек были госпитализированы, из них 97 - дети.

С начала эпидемического сезона, по данным вирусологического мониторинга, обследовано 434 больных с подозрением на грипп и ОРВИ. Положительные результаты обнаружены у 166 человек: из них у 53% обнаружен вирус парагриппа, у 38,9% - РС - вирус, у 6% - аденовирус и у 3% - вирус гриппа типа А (H3).

По состоянию на 18 ноября от гриппа привиты 8149 человек, из них 30,8% - это люди из групп риска.