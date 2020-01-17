На Харьковщине будут судить депутата сельсовета за самовольный захват земли

17 января 2020 г. 11:26
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из сельских советов Змиевского района, который в 2019 году самовольно занял два земельных участка (ч.1 ст.197-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, депутат, который занимался фермерской деятельностью, самовольно занял в селе на территории Змиевского района земельный участок жилой и общественной застройки коммунальной формы собственности площадью более 11,5 га, а также земельный участок сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за пределами населенного пункта села площадью более 1 га. 

На указанных земельных участках он выращивал сельскохозяйственные растения. Таким образом указанный депутат причинил ущерб государству на сумму свыше 124 тысяч гривен. 

Ему грозит наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Также прокуратура подготовила гражданский иск по данному уголовному производству.

 

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