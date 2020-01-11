На Харьковщине будут судить коммунальщика за загрязнение отходами более гектара земли

В Нововодолажский районный суд Харьковской области поступил обвинительный акт в отношении 51-летнего работника коммунального предприятия, который загрязнял земли отходами, что создало опасность для окружающей среды (ч.1 ст. 239 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, приемщик коммунального предприятия, отвечающего за размещение твердых бытовых отходов, допустил загрязнение земель за пределами свалки. В течение 2018 он давал указания водителям автотранспорта, которые транспортируют отходы, разгружать отходы за пределами свалки. Это привело к незаконному размещению твердых бытовых отходов на земельном участке общей площадью более одного гектара и ее загрязнению.

Напомним, в октябре 2019 указанном работнику коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение земель отходами, которое создало опасность для окружающей среды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.