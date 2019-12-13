На Харьковщине будут судить мошенников, которые выманили у пенсионеров около 400 тысяч гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех злоумышленников, которые обманом выманивали деньги у пожилых людей (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян рассказал, что на территории Харьковской и Одесской областей действовала группа из пяти мошенников, которая выманивала деньги у пожилых людей.

Так, злоумышленники звонили людям в возрасте 70-90 лет и , пользуясь недостатками слуха своих жертв, представлялись их близкими родственниками - детьми или внуками.

Во время телефонного разговора, выдавая себя за родственников мошенники сообщали пенсионерам, что якобы попали в отделение полиции за совершение преступления (причинение телесных повреждений или ДТП), в связи с чем требуются деньги для «решения вопросов с потерпевшей от преступления стороной» и «компенсации нанесенного ущерба».

Преступники уговаривали пожилых людей передать им значительные суммы денег для якобы представителя органа полиции, а затем приезжали к месту проживания жертвы и забирали у нее эти средства.

Всего от действий преступной группы пострадали 15 пенсионеров. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 400 тысяч гривен.

Один из членов мошеннической банды находится в розыске. Четверо других злоумышленников находятся под стражей.

