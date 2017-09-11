На Харьковщине будут судить мужчину, которого подозревают в развращении ребенка

Дергачевская местная прокуратура направила в районный суд обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя села Цуповка, который подозревается в развращении 5-летней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, досудебным расследованием установлено, что в июле текущего года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавочке возле дома. Мимо него на велосипеде проезжал 5-летняя девочка. Он остановил ее, снял с велосипеда, посадил к себе на колени, стал раздевать и касаться ребенка.

Это случайно увидела соседка, которая вышла из двора на улицу. Она остановила мужчину и сообщила о том, что произошло, маму девочки. Задержали злоумышленника в тот же вечер.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.