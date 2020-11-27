На Харьковщине будут судить мужчину, который изнасиловал и пытал женщину

На Харьковщине будут судить 32-летнего жителя Богодуховского района за изнасилование женщины и пытки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины направлен в суд 25 ноября.

Так, в июне в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в Богодухове неизвестный мужчина изнасиловал женщину.

Полицейские установили, что 27-летняя женщина ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее неожиданно напал неизвестный, избил и изнасиловал ее.

За совершение данного преступления полицейские задержали 32-летнего местного жителя.

Ему было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

За содеянное мужчине грозит до 5 лет заключения.