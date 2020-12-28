На Харьковщине будут судить мужчину за развращение 11-летней девочки в соцсетях

На Харьковщине будут судить мужчину, которого обвиняют в развращении 11-летней девочки в соцсетях.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2019 года 39-летний житель. Житомира зарегистрировался в социальной сети «Likee» и начал общаться с 11-летней девочкой. Себя злоумышленник выдавал за 13-летнего подростка.

С помощью мессенджеров мужчина вел с девочкой циничную беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращениям, а в дальнейшем попросил ее сфотографировать и снять себя на видео себя и отправить ему.

Всего правоохранители задокументировали 7 эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Обвинительное заключение в отношении мужчины направлено в суд по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.