На Харьковщине будут судить подозреваемых в двух убийствах, разбое и за сопротивление полиции

На Харьковщине будут судить двух мужчин за совершение разбоя, соединенного с умышленным убийством с особой жестокостью по предварительному сговору и сопротивление работникам полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительное заключение по данным фактам направлено в суд по п .п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 342 УК Украины.

Следствием установлено, что в 2013 году мужчины распивали алкогольные напитки на берегу реки Уды. Во время «застолья» между ними произошел конфликт, и двое мужчин, нанесли третьему многочисленные удары кирпичом по голове, в результате чего последний скончался.

Также установлено, что в конце февраля 2020 года злоумышленники, находясь в затруднительном материальном положении, решили завладеть мобильным телефоном своей знакомой. Мужчины напали на женщину, и, используя удушающие приемы, нанесли потерпевшей разбитой бутылкой резаные раны и убили ее. Кроме того, они завладели ее мобильным телефоном убитой и ее деньгами.

Через несколько дней после совершенного убийства злоумышленники оказали сопротивление полицейским, когда пытались сбежать от них при попытке проверки их личных документов.

Когда полицейские догнали беглецов, они начали отталкивать правоохранителей, хватая за форменную одежду.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.