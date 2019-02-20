На Харьковщине будут судить группу, ограбившую пенсионерку под видом проверки счетчиков

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины и двух женщин, 33 и 45 лет по ч. 3 ст. 186 УК Украины. Мужчине, кроме грабежа, инкриминируется также мошенничество (ч. 1 ст. 190 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В прошлом году накануне новогодних праздников злоумышленники ограбили 78-летнюю пенсионерку.

Мужчина пришел к старушке под видом коммунальщика, который проверяет показания счетчиков.

Он отвлекал бабушку разговорами, пока его сообщницы пытались незаметно прокрасться в дом.

Однако когда пожилая женщина все-таки заметила непрошеных гостей, подозреваемые за руки затащили ее в дом, обыскали его и забрали все сбережения старушки. По показаниям потерпевшей, из дома грабители вынесли 170 тысяч гривен.

Кроме того, как установило следствие, в начале прошлого года 28-летний мужчина мошенническим путем выманил мобильный телефон у пассажира поезда.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.