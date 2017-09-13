На Харьковщине будут судить работницу почты, которая инсценировала нападение на саму себя

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры направил в районный суд обвинительный акт по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления, дачи заведомо ложных показаний, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры обрасти.

По словам первого заместителя руководителя местной прокуратуры Ивана Ены, в совершении преступления подозревается 53-летняя сотрудница местного отделения почтовой связи.

Во время досудебного расследования установлено, что в мае текущего года, находясь на рабочем месте, почтальон сымитировала разбойное нападение на себя. Она рассыпала по полу и на рабочее место стиральный порошок, разбросала по помещению предметы и связала себе скотчем ноги и руки. После этого позвонила своему мужу и сообщила, что на нее неизвестные совершили разбойное нападение. Он вызвал сотрудников полиции.

Полицейским женщина рассказала вымышленную историю разбойного нападения на себя и о похищении более 5 тыс. грн из кассы. Однако во время расследования правоохранители выяснили, что разбой вымышленный и инсценированный, а деньги женщине понадобились, чтобы отдать долг почтальону того же отделения связи.