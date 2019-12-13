На Харьковщине бывшего военного разоблачили в попытке шпионажа для ФСБ

На Харьковщине СБУ разоблачила военнослужащего, завербованного российскими спецслужбами, который должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности местных воинских частей.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным правоохранителей, в начале 2019 бывший военнослужащий Вооруженных Сил, который после событий 2014 года остался на Крымском полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, изменившая присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора.

Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частного охранного агентства, подконтрольного ФСБ РФ.

Выполнить преступное задание он не успел, потому сразу же был обнаружен украинской военной контрразведкой. По результатам проверки ему было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

В СБУ напомнили, что за государственную измену грозит лишение свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества.

«В то же время граждане, которые не совершили на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и полученное задание от уголовной ответственности освобождаются», - добавили в СБУ, отметив, что такие случаи не единичны.