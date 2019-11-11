На Харьковщине чиновница присвоила деньги на зарплату и премии медработникам

11 ноября 2019 г. 20:30
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Чиновнице одного из медицинских учреждений Нововодолажского района правоохранители сообщили о подозрении по факту завладения имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, женщина, будучи должностным лицом медицинского учреждения, завладела бюджетными средствами, которые были выделены для выплаты заработной платы и премирования врачей и медицинского персонала. 

Чиновница завышала заработные платы себе и другим работникам учреждения, внося недостоверные данные в ведомости о начислении заработной платы. 

Разницу между большей суммой заработной платы «на бумаге» и меньшей суммой, которую фактически получали работники, она присваивала себе.

Своими действиями чиновница повлекла убытки местной общине на сумму свыше 680 тысяч гривен. 

Указанное уголовное производство расследует СУ ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Следствие устанавливает вероятных сообщников женщины, причастных к совершению преступления.

 

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