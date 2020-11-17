На Харьковщине чиновника ГФС уличили во взяточничестве

Начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области правоохранители уличили в систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за нереагирование на сделки с подакцизной продукцией и непривлечение его к уголовной ответственности.

Как установлено, к противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого.

Правоохранители задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантом только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновника и его посредника.

Операция происходила совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.