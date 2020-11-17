На Харьковщине чиновника ГФС уличили во взяточничестве

Начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области правоохранители уличили в систематическом получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за нереагирование на сделки с подакцизной продукцией и непривлечение его к уголовной ответственности.
Как установлено, к противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого.
Правоохранители задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантом только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновника и его посредника.
Операция происходила совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.