На Харьковщине директора фирмы подозревают в незаконном завладении 200 тысячами гривен

В Харьковской области правоохранители сообщили 42-летнему директору фирмы-подрядчика о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации первого заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Эдуарда Миргородского, в марте 2018 года в Балаклее между фирмой-подрядчиком и должностным лицом был заключен договор о проведении реконструкции нежилого здания под медицинскую амбулаторию.

В частности, договор предусматривал установление очистного сооружения, за что директору фирмы-подрядчика было перечислено 200 тысяч гривен в качестве оплаты.

Подрядчик очистительную постройку не установил, но директор этой фирмы подписал акт приема-передачи выполненных работ и внес недостоверные сведения в официальные документы, завладев таким образом указанной суммой средств.

Досудебное расследование продолжается. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

