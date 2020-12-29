На Харьковщине директора фирмы подозревают в завладении бюджетными деньгами при строительстве спортплощадки

На Харьковщине директора фирмы подозревают в незаконном завладении 300 тысячами гривен при строительстве спортплощадки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Так, директору ООО сообщено о подозрении по фактам внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины) и незаконного завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года между Зачепиловским поселковым советом и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор подряда, по которому ООО должно было выполнить строительно-монтажные работы по строительству площадки с искусственным покрытием для минифутбола.

По данным следствия, директор ООО знал, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенного договора, но составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы.

В актах приемки он завысил объемы выполненных работ и таким образом завладел бюджетными средствами на сумму почти 300 тысяч гривен.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.