На Харьковщине дорожники начали ремонт проблемной автодороги

Ремонт дороги Харьков - Лозовая начался.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на губернатора области Юлию Светличную.

«Начинаем комплексный ремонт одной из худших дорог области Харьков-Мерефа-Лозовая-Павлоград с одновременным строительством новой объездной дороги вокруг Лозовой. Техника - уже на дороге, работы начаты», - отметила она.

Финансирование на ремонт этой дороги заложено отдельной строкой в госбюджете. По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, запланированы полномасштабные работы на направлении от Мерефы до Лозовой с ремонтом 4-х искусственных сооружений.