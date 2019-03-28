На Харьковщине дорожники начали ремонт проблемной автодороги

28 марта 2019 г. 8:38
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Ремонт дороги Харьков - Лозовая начался.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на губернатора области Юлию Светличную.

«Начинаем комплексный ремонт одной из худших дорог области Харьков-Мерефа-Лозовая-Павлоград с одновременным строительством новой объездной дороги вокруг Лозовой. Техника - уже на дороге, работы начаты», - отметила она.

Финансирование на ремонт этой дороги заложено отдельной строкой в госбюджете. По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, запланированы полномасштабные работы на направлении от Мерефы до Лозовой с ремонтом 4-х искусственных сооружений.

 

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