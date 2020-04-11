На Харьковщине два новых случая заболевания COVID-19: что о них известно?

В Харьковсеой области 2 новых подтвержденых случая заболевания COVID-19. Вирус выявлен у 38-летнего жителя Харькова и 65-летнего жителя Лозовой. Как сообщают в пресс-службе ХОГА, оба больных госпитализированы.

Тяжелых случаев среди них нет, они не медицинские работники. Установлен круг контактных лиц (5) - 1 человек находится в больнице, остальные - на самоизоляции.

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За весь период карантина в области зарегистрировано всего 56 случаев подозрений на COVID-19 (из них 10 - за последние сутки), в том числе:

8 случаев подтверждено;

14 опровергнуто.

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