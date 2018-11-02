На Харьковщине 17-летний парень и школьник ограбили продуктовый магазин

Ночью в Кегичевке в полицию обратилась 37-летняя продавщица и рассказала, что около 1:40 двое неизвестных в «балаклавах» проникли в магазин "Продукты" через незапертое окно и забрали выручку в сумме 7000 гривен из кассы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В совершении данного преступления правоохранители разоблачили двух юных харьковчан.
Один из них - 17-летний ученик профессионально-технического училища, его сообщник учится в 7 классе одной из харьковских школ.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.