На Харьковщине главу сельсовета суд наказал за админкорупцию

19 июня 2020 г. 11:33
1 просмотр

В Харьковской области суд наказал председателя одного из сельских советов Волчанского района за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Александра Алексейчука, установлено, что в период с мая 2018 года по январь 2020 глава сельсовета при подписании распоряжений о премировании работников сельсовета, включая себя, не сообщал о наличии у него реального конфликта интересов и лично подписывал указанные распоряжения, а в дальнейшем получал премию.

Тем самым чиновник совершал правонарушения, предусмотренные п.п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении него составлены 43 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП.

Суд признал нарушителя виновным и своим постановлением привлек к ответственности - наложил взыскание в виде штрафа. Сейчас постановление суда вступило в законную силу.
 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53