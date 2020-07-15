На Харьковщине главврача задержали на получении взятки от призвника

На Харьковщине главного врача одного из медицинских учреждений разоблачили на взятке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, женщина требовала неправомерную выгоду в размере 12 000 гривен и 700 долларов США за выдачу медицинского заключения о непригодности призывника к военной службе.

Уголовное производство по данному факту открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что парень 1997 года рождения получил повестку в военный комиссариат. 11 июня он прибыл в больницу для медицинского осмотра, где прием призывников к военной службе проводила лично главный врач учреждения.

Во время устной беседы руководитель медучреждения сообщила парню, что может помочь решить вопрос о непрохождении им военной службы за вознаграждение в сумме 12 000 гривен и 700 долларов США.

Деньги злоумышленница получала двумя траншами.

14 июля правоохранители задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления.