На Харьковщине госпитализировали еще одного человека с подозрением на дифтерию. Достаточно ли вакцин и сыворотки

С подозрением на дифтерию в областную инфекционную больницу госпитализировали уже второго человека. Жительница Волчанска обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в горле и температуру. Сейчас женщина находится в реанимации.

Владимир Павлов, зав. отд. интенсивной терапии Областной инфекционной клинической больницы

Больной был выставлен диагноз - “распространенная пленчатая форма средней степени тяжести”. В связи с этим, больной сразу было введено дифтерийный антитоксин

Дифтерийный антитоксин - или сыворотка - необходим, когда заболевание протекает в токсической форме. Учитывая тяжесть протекания заболевания, женщине понадобилось сразу 4 флакона. Медики говорят, в случае протекания болезни в нетоксичной форме - сыворотка не нужна.

Это непосредственно лекарство для лечения, когда человек заболевает, не для прививки, а для лечения дифтерии

Доза дифтерийного антитоксина, которая необходима больному, определяется в зависимости от тяжести протекания болезни. При средней - вводят 2-3 упаковки, а при тяжелых токсических формах вводят 8 или даже 10 флаконов.

Дмитрий Кухар, директор Областной детская инфекционной клинической больницы

Это вакцина индийская, получали по гуманитарной помощи. Мы на детскую и на взрослую больницу получили 8 флаконов

Сейчас от восьми в инфекционной больнице осталось 4 флакона, остальные понадобились больной из Волчанска. Всего по городу и области в наличии 11 флаконов дифтерийного антитоксина.

В Департаменте здравоохранения пополнения ожидают только через месяц-два. Говорят, случаев заболевания дифтерией в Харьковской области не было уже 7 лет, поэтому не нуждались в закупке сыворотки.

Наталья Куфтерина, зам. дир. Департамента охраны здоровья ХОГА

У нас на сьогоднішній день ще є в наявності, між тим її досить мало - це якщо буде важка форма. У нас неодноразово виникала нарада під головуванням Міністра охорони здоров’ я Зоряни Скалецької. Вони інформують, що роблять все можливе, щоб на області була надана вся сироватка, і обіцяють, що протягом місяця-двух має бути поставлена

Между тем медики предупреждают: дифтерия - крайне опасное инфекционное заболевание с действительно высоким уровнем смертности.

Нередко люди путают ее с ангиной из-за похожей на первый взгляд симптоматики. Так же болит горло и повышается температура тела.

Владимир Павлов, зав.отд. интенсивной терапии Областной инфекционной клинической больницы

На поверхности миндалин, ротоглотки, язычка, “скобках” появляется дифтерийный налет, который может распространяться по ротоглотке, гортани, вплоть до трахеи. В ту эпидемию, которая была 10 лет назад, были смертельные случаи, но это при тяжелом течении и от осложнений

Единственный способ защититься от дифтерии - сделать прививку. Она является обязательной для детей первого года жизни, во взрослом возрасте первая ревакцинация проводится в 16 лет, затем - каждые 10 лет. Но в этом и есть главная проблема, большинство об этой необходимости забыло.

Поэтому могут сделать прививку сейчас. Ведь вакцинами область полностью обеспечена до конца года, говорят в Департаменте. Хранится она на складе иммунобиологических препаратов в специальном помещении.

Валентина Скляр, врач-эпидемиолог

Вакцина - это анатоксин дифтерийный столбнячный, которым проводят прививки против в дифтерии и столбняка детям старше 7-ми лет, которые своевременно не получили ревакцинацию в 6 лет, подросткам старше 16 лет и взрослое население

Между тем в Департаменте охраны здоровья говорят, что взрослые пока делают прививки против дифтерии неактивно. На сегодняшний день на Харьковщине самый низкий показатель прививок от дифтерии, а это - меньше половины населения.

Наталья

Пока нормально себя чувствую. Я думаю, что это не поможет, ну, это мое личное мнение. - Вы не верите в качество вакцин? Абсолютно, я не знаю, что продается в таблетке, которую пью, вы знаете, из чего она сделана ... так же как и вакцина, я не знаю, из чего она сделана

Любовь

Врач сказал, что нужно сделать вакцинацию от дифтерии. Я говорю - это обязательно? Она: ну, да. Ну, я живу по старинке, так что я же уже, скажем так, полвека прожила, жили как-то без этого и дальше будем жить

Тем, кто все же решит сделать прививку, медики советуют обратиться к врачу-терапевту. Вакцина есть во всех поликлиниках, сделать ее можно будет бесплатно.