На Харьковщине грабитель с топором отобрал у пенсионерки деньги и жил в ее доме

05 декабря 2018 г. 12:37
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27 ноября в полицию поступило сообщение от 83-летней жительницы Красноградского района о том, что  вечером 25 ноября малознакомый ей сожитель соседки через незапертую форточку проник в ее домовладение, разбудил, стал угрожать топором и предметом, похожим на пистолет, и отобрал все сбережения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник приказал женщине молчать и никому не сообщать о преступлении.

Несколько дней он находился в доме потерпевшей, а затем исчез.

Правоохранители задержали нападавшего.

Им оказался ранее судимый, безработный 33-летний житель Лозовского района.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник арестован.

Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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