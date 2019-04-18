На Харьковщине инициированы масштабные работы в сфере ЖКХ ®

На Харьковщине в марте 2019 года местные власти инициировали значительные ремонтные работы по восстановлению жилых и прочих зданий. Ремонту подлежат системы освещения в подъездах домов, кровля, комплексы водоснабжения и водоотведения, обустройство прилегающих территорий, возведение системы переработки ТБО. Работы осуществляются под тщательным руководством начальницы Харьковской администрации Юлии Светличной. Перед ответственными организациями поставлена задача выполнить ремонт в ближайшие несколько лет.

Модернизация очистных комплексов и установка новых коллекторов

Начиная с 2012 года, в Харькове и областных городах внедряется программа обеспечения питьевой водой, которая рассчитана до 2020 года. На данный момент реализован значительный объем пунктов, большинство граждан в частных и многоэтажных домах обеспечено чистой питьевой водой, которая доступна круглосуточно.

Также программа предусматривает проведение мероприятий по организации надежного отведения сточных и фекальных стоков. С этой целью используются современные мощные фекальные насосы, рассчитанные на значительное количество фекальных жидкостей, которые транспортируются по трубопроводам в очистные сооружения.

На заседании совета области в начале 2019 года властями направлена сумма 109 млн. грн. на реализацию программы. Данная сумма даст возможность начать новые этапы работ в комплексах водообеспечения и окончить задачи прошлого года.

В перечень работ включены реконструкционные работы имеющихся систем водообеспечения, разработка скважин, которые будут проводиться по всей Харьковской области. Также в 2019 году планируется начать модернизацию, обустройство очистительных сооружений, заменить коллекторы для сбора сточных вод, поскольку они имеют значительный период эксплуатации. Для обеспечения качественного и долговечного функционирования очистителей рекомендуется устанавливать надежный фекальный насос от ведущих мировых производителей.

В 2018 году произошла форс-мажорная ситуация в Лозовой из-за неисправного коллектора. Из бюджета области была выделена сумма примерно 20 млн. грн. на проведение ремонтных работ и замену коллектора. На текущий год планируется завершение реконструкции очистительных комплексов в Красном Донце, фекально-насосной станции в Волчанске, завершение ремонта в Золочеве.

Также власти разработали программу по модернизации очистительных сооружений сточных вод в Сахновщинском, Чугуевском районах, Люботине. Также будут окончены реконструкционные работы коллектора в Орджоникидзе, установлена новая система для фекальных сточных жидкостей. В планах завершение ремонта на Первомайской станции и в Чугуеве.