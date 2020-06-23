На Харьковщине иностранцы организовали переправку нелегалов через границу (видео)

На Харьковщине граждане Индии организовали незаконную переправку нелегалов через границу.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, по материалам оперативных сотрудников Харьковского пограничного отряда по поводу организации двумя гражданами Индии незаконной переправки лиц через государственную границу Украины прокуратурой было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины.

22 июня на основании постановлений Коминтерновского районного суда г. Харькова были проведены обыски по адресам проживания фигурантов дела и их офисного помещения.

По результатам обысков были обнаружены и изъяты мобильные устройства, ноутбуки, черновые записи, в которых содержатся данные, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.

Правоохранителями запланированы дальнейшие мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.