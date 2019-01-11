На Харьковщине иностранец пытался подкупить пограничников

Вчера в пункте пропуска Плетеневка на Харьковщине пограничники зафиксировали очередную попытку дачи взятки.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время пограничного контроля 38-летнего гражданина Узбекистана, который следовал пешком из Украины, пограничники обнаружили, что в паспортном документе отметки о пересечении государственной границы не соответствуют установленному образцу.

Чтобы избежать ответственности и беспрепятственно пересечь границу, иностранец предложил правоохранителям денежное вознаграждение в размере 1000 российских рублей.

Пограничники от предложенной взятки отказались, а факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и после составления всех необходимых документов гражданина передали полиции.

В компетентные правоохранительные органы направили уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).