На Харьковщине иностранец пытался подкупить пограничников

На Харьковщине пограничники очередной раз отказались от взятки, которую им предложил иностранец за его пропуск в Украину.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, в пункт пропуска «Плетеневка» из России прибыл гражданин Армении, 1981 года рождения.

Во время прохождения пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины, а чтобы пограничники "не обратили на это внимания", он предложил им 1000 рублей РФ.

Пограничники от взятки отказались и направили в полицию сообщение о совершенни преступления по ст. 369 УК Украины (взятка).

Во въезде в Украину иностранцу было отказано в установленном порядке.