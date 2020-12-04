На Харьковщине ищут пропавшую 10 дней назад пенсионерку

04 декабря 2020 г. 17:50
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В Харьковской области разыскивают пропавшую 65-летнюю жительницу села Караван Нововодолажского района Любовь Сердюкову.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, женщина утром 23 ноября 2020 ушла из дома и не вернулась.

Ее приметы: на вид 65 лет, рост 150 см, среднего телосложения, овальнее лицо, короткие светло-русые волосы, прямой нос.

Пенсионерка была одета в шерстяную красную шапку, пятнистую красную куртку, на ногах у нее были черные резиновые калоши.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Нововодолажское отделение полиции по телефонам: 102, 050-728-20-81, 050-585-85-86 или другим удобным способом.

 

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