На Харьковщине ищут пропавшую 10 дней назад пенсионерку

В Харьковской области разыскивают пропавшую 65-летнюю жительницу села Караван Нововодолажского района Любовь Сердюкову.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, женщина утром 23 ноября 2020 ушла из дома и не вернулась.

Ее приметы: на вид 65 лет, рост 150 см, среднего телосложения, овальнее лицо, короткие светло-русые волосы, прямой нос.

Пенсионерка была одета в шерстяную красную шапку, пятнистую красную куртку, на ногах у нее были черные резиновые калоши.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Нововодолажское отделение полиции по телефонам: 102, 050-728-20-81, 050-585-85-86 или другим удобным способом.