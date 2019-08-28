На Харьковщине из Украины выдворили рецидивиста-россиянина

Правоохранители принудительно выдворили за пределы Украины неоднократно судимого россиянина, который освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение кражи.

38-летнего гражданина России, который не имел никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины, выявили 27 августа, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В отношении правонарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через териториюУкраины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Генконсульством Российской Федерации было подтверждено его гражданство, и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения.

В сопровождении правоохранителей мужчина покинул территорию Украины через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».

Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.