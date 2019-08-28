 

На Харьковщине из Украины выдворили рецидивиста-россиянина

28 августа 2019 г. 12:44
31 просмотр

Правоохранители принудительно выдворили за пределы Украины неоднократно судимого россиянина, который освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение кражи. 

38-летнего гражданина России, который не имел  никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины, выявили 27 августа, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В отношении правонарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через териториюУкраины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Генконсульством Российской Федерации было подтверждено его гражданство, и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. 

В сопровождении правоохранителей мужчина покинул территорию Украины через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».

Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.