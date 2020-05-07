На Харьковщине из Украины выдворили россиянку, отсидевшую за убийство

Харьковские правоохранители принудительно выдворили за пределы Украины гражданку Российской Федерации, которая условно-досрочно освободилась из исправительной колонии, где отбывала наказание за убийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Далее никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины 46-летняя женщина не имела.

Разоблачили гражданку соседнего государства 6 мая сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области.

Работники миграционной службы составили в отношении нарушительницы протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Затем под сопровождением полицейских УБПТЛ ГУНП в Харьковской области женщина покинула территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».

Россиянке запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.