На Харьковщине из-за бешеного кота ввели карантин

19 ноября 2019 г. 14:01
2 просмотра

17 ноября в поселке Травневое Харьковского района зарегистрировали случай бешенства кота, который подтвержден лабораторно. Об этом сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области. 

Специалисты ввели карантин на территории поселка Травневое с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвердили план мероприятий по ликвидации бешенства.

Стоит отметить, что проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия, в том числе, переучет животных восприимчивых к бешенству, профилактические прививки невакцинированных против бешенства животных, а также разъяснительная работа среди населения.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.