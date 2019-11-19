На Харьковщине из-за бешеного кота ввели карантин

17 ноября в поселке Травневое Харьковского района зарегистрировали случай бешенства кота, который подтвержден лабораторно. Об этом сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Специалисты ввели карантин на территории поселка Травневое с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвердили план мероприятий по ликвидации бешенства.

Стоит отметить, что проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия, в том числе, переучет животных восприимчивых к бешенству, профилактические прививки невакцинированных против бешенства животных, а также разъяснительная работа среди населения.