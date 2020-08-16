На Харьковщине количество заболевших COVID-19 превысило 6 тысяч человек, в Украине за сутки - 1637 новых случаев

16 августа 2020 г. 9:39
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В Харьковской области за сутки, 15 августа, выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, общее количество зарегистрированных заболевших COVID-19 по состоянию на утро 16 августа составляет 6065 человек.

Умерли на Харьковщине 159 пациентов, 2708 выздоровели (при этом 96 человек – за последние сутки), 3108 человек еще болеют.

Также в регионе зарегистрировано 7934 подозрения на заболевание (226 добавились за последние сутки).

Всего в Украине официально подтверждены 91 356 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 637 – за прошедшие сутки.

Напомним, сутками ранее в Украине было рекордное количество заболевших - 1847.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 068 человек (+24 за сутки), а 47 822 пациента (+392 за сутки) - выздоровели.

Больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области, а также Черновицкой (183 заболевших), Ивано-Франковской (158) и в Киеве – 146 новых случаев.

 

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